Escola Santa Maria “B” goleia o Colégio Passionista e é Bicampeão dos Jogos Escolares

O time de futsal da Escola Santa Maria conquistou ontem (24) o bicampeonato dos jogos escolares, no Futsal Masculino “B” dos Jogos Escolares do Paraná – Fase Municipal, goleando o Colégio Passionista São José por 4×0. O “Santinha” fez uma campanha impecável, com 5 vitórias em 5 jogos, 29 gols marcados e nenhum gol sofrido.

Nos últimos 4 anos, a Escola Santa Maria chegou em quatro finais, conquistando três títulos e um vice. Tudo isso graças a um trabalho sério e competente da diretoria, professores e treinadores.

André Saddi, diretor da Escola Santa Maria reforça o trabalho do “Santinha” e valorização do esporte na escola. “O esporte sempre faz parte da rotina de nossa escola e levamos a sério. Pois podemos acompanhar a evolução de cada aluno ao longo dos anos dentro e fora da escola. Eu sou apaixonado por esporte, fico extremamente feliz em ver nosso time evoluindo e conquistando aquilo que treinamos para fazer. Mas isso só é possível graças ao trabalho de todos, professores e treinadores que acompanham os meninos”, finaliza André Saddi.