Escola Carlos de Campos é Escola Destaque

Na manhã do dia 24 de março, no salão do Colégio Alberto Santos Dumont, foi realizada a Cerimônia de Entrega dos CERTIFICADOS DAS ESCOLAS DESTAQUES DO PAINEL DA EDUCAÇÃO/2022. Realizada pelo Núcleo de Educação de Apucarana, pela Chefia Professor VLADIMIR BARBOSA DA SILVA.

A ESCOLA ESTADUAL CARLOS DE CAMPOS RECEBEU CERTIFICADO DE ESCOLA DESTAQUE. Um trabalho realizado com muito amor e dedicação por toda equipe da escola. Parabéns a todos envolvidos.

Educar é um ato de amor!