Grupo de dança da escola Brisé Volé conquista vaga no Promodança

Parabéns ao grupo de dança da escola Brisé Volé de Jandaia do Sul por conquistar uma vaga para se apresentar no Promodança, no Teatro Mário Covas na cidade de Caraguatatuba, São Paulo! Essa oportunidade é realmente especial e mostra o talento e dedicação do grupo.

A conquista dessa vaga é fruto do empenho e do trabalho árduo do grupo de dança, assim como da coreógrafa Bruna Mattos. A coreografia intitulada “Nuah” certamente cativou a atenção dos jurados do Dança Londrina, garantindo o merecido reconhecimento e a chance de representar Jandaia do Sul nesse prestigioso evento.

O Promodança é considerado um dos eventos mais importantes no cenário da dança. Reunindo grupos e escolas de dança de diversas regiões, esse festival proporciona um ambiente de troca de experiências, aprendizado e inspiração. É uma oportunidade única para os dançarinos aprimorarem suas habilidades, ganharem exposição e estabelecerem conexões com outros profissionais e entusiastas da dança.

A participação da escola Brisé Volé nesse evento é um motivo de orgulho não apenas para os dançarinos, mas também para toda a comunidade de Jandaia do Sul. Essa conquista demonstra o potencial artístico e cultural da cidade, além de incentivar o desenvolvimento da dança local.

Espera-se que a apresentação de “Nuah” seja memorável, emocionando o público e deixando uma marca duradoura. Através da expressão corporal, da harmonia dos movimentos e da energia transmitida, o grupo de dança da Brisé Volé tem a oportunidade de compartilhar sua paixão pela arte da dança, inspirando outros dançarinos e apreciadores desse belo ofício.

Que essa experiência no Promodança seja enriquecedora e motivadora para o grupo da Brisé Volé. Que possam aproveitar cada momento, fazer novas amizades e aprender com os demais participantes do evento. Certamente, essa oportunidade abrirá portas para novas realizações e contribuirá para o crescimento artístico de todos os envolvidos.

Desejamos todo o sucesso nessa jornada e que a escola Brisé Volé de Jandaia do Sul continue a encantar plateias com sua arte e talento. Vocês são verdadeiros representantes da dança e merecem aplausos por essa conquista notável!