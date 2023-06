Escola Brisé Volé de Jandaia embarca rumo à Mostra Final em Curitiba

É com muita alegria que anunciamos mais uma conquista da nossa querida escola, a Brisé Volé embarca pela 1ª vez rumo à Mostra Final em Curitiba com 4 trabalhos desenvolvidos pelas professoras Ana Luiza Maronezi e Bruna Mattos.

Recentemente aconteceu na cidade de Apucarana a Seletiva da Mostra Paranaense 2023 realizada pela Associação de Bailarinos e Apoiadores do Ballet Teatro Guaíra – ABABTG. Participaram inúmeras academias e escolas da região com diversidade de trabalhos na área da dança. No ensejo fomos classificados com 4 trabalhos coreográficos para Palco Fechado, dentre eles Grupo Dança Contemporânea “Nuah”, Grupo Dança do Ventre “Ocean Stars” e Solo Dança Contemporânea “Bicho de Sete Cabeças”, todos da professora Bruna Mattos. E para Palco Aberto com Grupo Jazz Dance “Hoje é dia de rock, bebê!” da professora Ana Luiza Maronezi.

A escola Brisé Volé, alunos e famílias se sentem honrados em participar e sermos classificados para um evento tão grandioso e refinado da dança. Certos de que estamos no caminho de grande qualidade e representatividade para nossa cidade e região, onde a cultura é valorizada e ensinada com disciplina, qualidade e amor!