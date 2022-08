EQUIPE JANDAIA BIKERS VENCE EM PRIMEIRO LUGAR AS 4 ETAPAS DO RANKING NOROESTE E VOLTA DE LOANDA COM TROFÉUS E MEDALHAS

Jandaia do Sul se destacou esse final de semana na última etapa do Ranking Noroeste na cidade de Loanda. A equipe com menor número de ciclistas na categoria Sport foi a mais forte e trouxe o troféu de primeiro lugar. Na categoria light teve campeões que venceram todas as etapas e foram destaques com pódios e troféu também.

Segue os campeões PRIMEIRO LUGAR:

FÁBIO MIGUEL PELISSARI CATEGORIA SPORT SUB 55 CAMPEÃO – 200 PONTOS INAIANE GARCIA CATEGORIA SPORT SUB 30 CAMPEÃ – 200 PONTOS VICTOR HUGO PADUAN BALARINI CATEGORIA LIGHT SUB 30 CAMPEÃO – 200 PONTOS LUAN PASCHOALINO CATEGORIA SPORT SUB 30 CAMPEÃO – 181 PONTOS

Classificação dos ciclistas que foram fundamentais para trazer troféu de primeiro lugar na somatória dos pontos por equipe categoria Sport:

EDENILSON VALDINEI MÁXIMO CATEGORIA SPORT SUB 60 140 PONTOS – 3 ETAPAS JOÃO DE JESUS GARCIA CATEGORIA VETERANO 134 PONTOS – 4 ETAPAS LUIZ RICARDO LACHIMIA CATEGORIA SPORT SUB 40 113 PONTOS – 5º CATEGORIA FÁBIO ROBERTO FERREIRA CATEGORIA SPORT SUB 45 117 PONTOS – 3º CATEGORIA RICARDO JOSÉ DE CARVALHO CATEGORIA SPORT SUB 45 104 PONTOS – 6º CATEGORIA ANDREA ZANI CATEGORIA SPORT 40 + 82 PONTOS – 4 ETAPAS SIRLEY MONDINE FERREIRA CATEGORIA SPORT 40 + 59 PONTOS – 2 ETAPAS ANDERSON ANANIAS DA SILVA CATEGORIA SPORT SUB 40 36 PONTOS – 4 ETAPAS

Classificação dos ciclistas categoria Light:

CHRISTIAN DALTON CATEGORIA LIGHT SUB 35 4° CATEGORIA – 108 PONTOS FÁBIO AUGUSTO MICHELLI CATEGORIA LIGHT MASTER A1 55 PONTOS – 4 ETAPAS ROGÉRIO MICHEL DE OLIVEIRA CATEGORIA LIGHT 35 A 39 ANOS 155 PONTOS – 4 ETAPAS LEONARDO ROMAN BULGARÃO CATEGORIA LIGHT MASTER A1 49 PONTOS – 4 ETAPAS DIEGO GARCIA PETRELLI CATEGORIA LIGHT SUB 40 61 PONTOS – 4 ETAPAS CLAUDINEI FÁVARO CATEGORIA LIGHT SUB 45 25 PONTOS – 1 ETAPA

A equipe JANDAIA BIKERS agradece os patrocinadores e em especial o Prefeito Municipal LAURO JUNIOR, o Secretário de Governo Bruno Calixto Olivato, o Departamento de Esportes – Cristiano Maranho, que incentivaram e deram todo apoio necessário a mesma.

Patrocinadores:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIO DO SUL

LOJA DAS BICICLETAS

CASA DOS PANOS

GRUPO METAFA

ESCOLA SANTA MARIA

DEPÓSITO ZÉ DA GRUTA

CAFÉ BELIN

VALDAR MÓVEIS

SICREDI

ARROZ OURO VERDE

MERCADO FAUSTINO – CASA SÃO JOSÉ