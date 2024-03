Em fiscalização radar, PRF flagra veículos com excesso de velocidade na região

Na manhã desta sexta-feira, (29), no km 164 da BR 376, entre Maringá e o Distrito de Iguatemi, a PRF realizou uma fiscalização utilizando o aparelho radar.

Foram flagrados 80 veículos com excesso de velocidade. Nesse trecho, a velocidade máxima regulamentar é 110 km/ para veículos menores.

As multas variam de acordo com a velocidade excedida, podendo chegar a R$ 880,41 e suspensão da CNH de 2 a 8 meses, quando a velocidade ultrapassar 50% do limite estabelecido para a via. E caso o condutor reincida no período de 12 meses, a suspensão poderá chegar a 18 meses.

Esse trecho é apontado pela PRF como um dos pontos de maior incidência de acidentes de trânsito na região noroeste do Estado, aliado à Av. Colombo, no perímetro urbano de Maringá e também entre Sarandi e Marialva, todos na BR 376, Rodovia do Café.

A PRF segue até domingo (31), com a Operação Semana Santa 2024.