Em atitudes suspeitas, motociclistas são abordados pela PM em Jandaia do Sul

Às 20h26 na Avenida Anunciato Sonni, durante patrulhamento, foi visualizado um indivíduo em uma motocicleta aparentemente em alta velocidade, gerando suspeita pra equipe policial. Diante disso foi dada voz de abordagem e feita busca pessoal, sendo que nada de ilicito foi localizado, mas ao chegar a placa da Honda CG 150, foi constatado que possui débitos pendentes, o condutor não possui CNH, APP ou PPD e a motocicleta não possui retrovisores. Foram lavradas as devidas notificações e recolhida a motocicleta ao pátio do Detran na 2ª CIA PM de Jandaia do Sul.

Às 20h45 na Avenida Marechal Cândido Rondon, durante patrulhamento sentido ao bairro Capocci, uma motocicleta Honda CG realizou uma ultrapassagem na viatura policial em local sinalizado por faixa contínua, sendo verificada também a falta de iluminação da lanterna traseira e luz de freio. Foi realizada a abordagem a poucos metros do local, onde foi realizada a busca pessoal e fiscalizado o condutor e veículo, não sendo encontrado nenhum ilícito. Foram então tomadas as medidas administrativas cabíveis; notificação pela infração da ultrapassagem, assim como da falta de iluminação na lanterna traseira. Após orientações e sanada a irregularidade da motocicleta com o conserto da lâmpada defeituosa, condutor e motocicleta foram liberados no local.

Às 23h05 durante patrulhamento pela Rua Ceará com Rua Porfírio de Souza foi visualizado um indivíduo transitando em uma motocicleta Honda ML 125 com a base do capacete fixado em sua testa, que ao notar a presença da viatura o condutor acelerou levantando suspeita para a equipe policial. Foi dada voz de abordagem mediante sinal sonoro e luminoso da viatura policial, realizado abordagem e identificado o condutor sendo que nada de ilícito foi localizado, porém em checagem via sistema SESP intranet foi constatado que o condutor deverá reiniciar o processo de habilitação. Diante dos fatos foram lavradas as devidas notificações e liberada a motocicleta para seu pai. Os envolvidos foram orientados e liberados no local.