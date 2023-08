Educação de Jandaia do Sul realiza palestra sobre Pedagogia Afetiva

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Educação realizou na última semana no Auditório Municipal uma palestra sobre Pedagogia Afetiva para os Educadores e Professores da rede municipal de ensino, dando continuidade a formação continuada dos Professores neste segundo semestre.

A Pedagogia Afetiva é um método que utiliza o vínculo emocional para aperfeiçoar o processo de ensino aprendizagem. Esse modelo considera que o afeto é inerente ao ser humano. Sendo assim, o desenvolvimento cognitivo e afetivo de uma criança andam juntos.

Estiveram presentes na Palestra a Diretora do Departamento de Educação Sheila Cristina da Silva com a equipe do Departamento, os Professores da rede municipal de ensino e a Psicopedagoga e Palestrante Samila Hessel Szokatz.