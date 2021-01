Edital de Convocação para: ASSEMBLÉIA GERAL PARA CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DAS CHÁCARAS MORRO ALTO

Convidamos todos os interessados para a Assembleia Geral Para Constituição da Associação dos Proprietários das Chácaras Morro Alto, para comparecerem no dia 24 de Janeiro de 2021 às 09 horas na Praça do Café, na Câmara Municipal de Vereadores, na cidade de Jandaia do Sul, no Estado do Paraná, na qualidade de associado, fundador. Pauta: – Eleição e posse da 1ª Diretoria e do Conselho Fiscal da Associação dos Proprietários das Chácaras Morro Alto.

Jandaia do Sul, 20 de Janeiro de 2021.

______________________________

Nelson Rafael Dias CPF 051.455.579-30 – SESP-SP

Pela Comissão Organizadora