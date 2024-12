O Instituto Lucas Inácio Boamorte, por meio deste, comunica a seus associados em condição de voto que, de acordo como art. 34 do Estatuto Social, realizará as eleições para a escolha do Conselho Diretor – Gestäo 2025/2028, a serem realizadas no dia 16 de dezembro de 2024, das 19h, na sede da entidade, localizada na Rua Dr. João Maximiano, n° 426, Sala C124- Vila Operária, no prédio da antiga FAFIJAN.

