Edital de convocação de aprovados em concurso público

Ficam convocados os candidatos, abaixo relacionados, aprovados em Concurso Público, relativo ao Edital nº 001 – Cargo de Provimento Efetivo, de 03 de outubro de 2019, para comparecerem no Edifício da Prefeitura do Município de Jandaia do Sul, na Sala do Departamento do Pessoal, das 8h às 11h e das 13h às 17h, até o dia 19 de fevereiro de 2021. Veja o edital AQUI

Cargo: Contador:

Fabio Cesar Shigueoka Samezima

Cargo: Engenheiro Civil:

Mileni Cristina da Silva.

Cargo: Professor:

Gilmar Candido de Miranda Junior, Joice Caroline Galdino e Rosilei Aparecida Tarelho.

Cargo: Auxiliar Administrativo – PCD:

Raquel Alves Pereira.

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais da Educação:

Glaucia Pinheiro Martins de Oliveira, Jhenifer Caroline de Aquino, Maísa Natália Silveira Gobetti, Jessika Kele de Almeida, Michelle Fernandes de Oliveira Pereira, Ana Angelica Alves, Sandra Lucia de Andrade, Tania Batista de Oliveira, Marcia Cristina Oliveira Carvalho e Renata Belmiro da Silva.

Mais informações, entrar em contato com o Departamento de Pessoal pelo telefone (43) 3432-9250.