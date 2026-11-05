É amanhã! Saron anuncia Black Friday com ofertas especiais e um mês inteiro de oportunidades em Jandaia do Sul e tecidos a R$ 9,90 o metro

Black Friday da Saron começa nesta sexta-feira (6) em Jandaia do Sul com ofertas especiais e tecidos a R$ 9,90 o metro

A Saron prepara um mês inteiro de oportunidades, com promoções em moda feminina e uma seleção de tecidos, incluindo opções de alfaiataria, por apenas R$ 9,90 o metro.

A espera está chegando ao fim! A Saron, em Jandaia do Sul, dá início nesta sexta-feira, 6 de novembro de 2026, à sua aguardada Black Friday, trazendo oportunidades especiais para quem deseja renovar o guarda-roupa, economizar e aproveitar preços atrativos.

A campanha, que faz parte da Black November Saron, contará com ações promocionais durante o mês de novembro, oferecendo aos consumidores de Jandaia do Sul e região uma excelente oportunidade para antecipar as compras de fim de ano.

Tecidos a R$ 9,90 o metro são um dos grandes destaques

A ação contará com diversos tipos de tecidos selecionados, incluindo opções de alfaiataria e outras variedades, oferecendo uma oportunidade especial para costureiras, ateliês, profissionais da moda e consumidores que desejam confeccionar suas próprias peças.

Com o preço promocional, a iniciativa também se torna uma alternativa para quem deseja produzir roupas personalizadas, investir em novas criações ou aproveitar o período para adquirir tecidos com economia.

É uma oportunidade para transformar boas ideias em peças incríveis, gastando muito menos!

Moda feminina com elegância e preços especiais

Além da venda de tecidos, a Black Friday da Saron terá oportunidades em moda feminina, reunindo peças para diferentes estilos e ocasiões.

Com a chegada das confraternizações, celebrações e festas de fim de ano, a campanha chega em um momento estratégico para quem deseja encontrar looks elegantes e renovar o guarda-roupa.

A proposta é unir moda, qualidade e economia, mantendo o atendimento próximo e personalizado que a loja busca oferecer às suas clientes.

Um mês inteiro para aproveitar

Diferentemente das campanhas que acontecem apenas em um dia, a Saron preparou sua Black November para movimentar todo o mês de novembro, proporcionando novas oportunidades aos consumidores.

A iniciativa também valoriza o comércio de Jandaia do Sul, incentivando a população a prestigiar os estabelecimentos locais.

A contagem regressiva começou!

A Black Friday da Saron começa oficialmente nesta sexta-feira, 6 de novembro, e promete trazer oportunidades para quem procura moda feminina e tecidos a preços especiais.

Para acompanhar as novidades e ofertas anunciadas durante a campanha, os consumidores podem ficar atentos às redes sociais da Saron.

Black Friday Saron — a oportunidade perfeita para renovar seus looks, escolher seus tecidos favoritos e aproveitar novembro com muito mais economia!

Evento: Black Friday / Black November Saron

Início: 6 de novembro de 2026 (sexta-feira)

Período: Novembro de 2026

Local: Rua Luiz Marconi, 57 – Fundos com Banco do Brasil | Saron — Jandaia do Sul, Paraná

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