Durante jantar, toma posse a nova diretoria da Acejan

Na noite desta terça-feira (12/03) a ACEJAN realizou o Jantar Festivo de Posse da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal da ACEJAN e da Diretoria e Demais Membros da ACEJAN JOVEM biênio 2024/2025, denominada “GESTÃO, TRABALHO E UNIÃO”.

Deixando a Presidência da ACEJAN Marcos Dario no qual permaneceu por 02 mandatos em seu discurso diz: “Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos os meus colegas diretores e conselheiros que estiveram ao meu lado nos últimos anos. Sinto que nunca estive sozinho nesta jornada e estou imensamente grato e honrado por contar com pessoas tão dedicas ao meu lado na realização de tantas ações. Quero estender meus agradecimentos à minha família por seu apoio incondicional nessa desafiadora missão, aos parceiros que estiveram conosco na concretização de diversos projetos e à equipe da ACEJAN. A competência demonstrada por eles ao aceitar os desafios propostos durante nossa gestão foi notável, implementando as ações com qualidade e eficiência. Quero assegurar ao meu sucessor que, assim como eu, ele nunca estará sozinho e poderá contar com todo o nosso apoio para consolidar a ACEJAN como uma entidade cada vez mais sólida em nossa cidade.”

E assumindo a Presidência da ACEJAN biênio 2024/2025, Rodrigo Dias Batista faz seu pronunciamento: “Estou muito feliz hoje em estar assumindo oficialmente a Presidência da ACEJAN, essa associação tão respeitada em nossa cidade com 65 anos de uma linda história de prestação de serviços prestados para a sociedade jandaiense. Agradeço a cada um de vocês pela oportunidade dada, tenho certeza que serão 2 anos de muito aprendizado, agradeço também minha esposa Márcia e meus filhos Miguel e Henrique e toda minha família pelo apoio incondicional dado nessa nova empreitada em minha vida. Os desafios serão grandes, mais tenho certeza que com a ajuda de toda diretoria e de nossos sócios todos os obstáculos serão superados. O nome escolhido pela minha chapa ao qual fui eleito, traduz como será minha gestão, muito trabalho, com a união de todos vamos conseguir benefícios para a coletividade.”

DIRETORIA EXECUTIVA DA ACEJAN:

Presidente – Rodrigo Dias Batista

Vice-presidente – Dione Moreira da Silva

Diretor para Assuntos do Comércio – Joel Emerenciano da Silva

Diretor para Assuntos da Indústria – Hamilton Luiz Rabassi

Diretor para Assuntos de Prestação de Serviços – Fernando Henrique da Silvai

Diretor para Assuntos de Comércio Exterior – Vitor Masashi Elias Hashimoto

Diretor para Assuntos Sócio Econômico – Reginaldo Munhós Brischiliari

Diretor para Assuntos do SPC – Reynaldo José Missiato

Diretora de Finanças e Patrimônio – Elisabete Scoassabia

Diretor de Eventos e Promoções – Rafael Gonçalvesi

Diretora de Relações Públicas – Maria Gertrudes Gonçalves de Sousa

Diretora para Assuntos Comunitários – Daniele Ettiene Bulgaron

CONSELHO DELIBERATIVO DA ACEJAN:

EX-PRESIDENTES:

José Nidercio Rabassi

Marcos Alexandre Dario

Paulo Rogério Carvalho de Melo

Valdecir Dario

DEMAIS MEMBROS:

Alexandre Martins Farinazzo

André Luís de Oliveira

Fernando Welter de Moura

Marcos Vinicius Gonçalves de Moraes

Silvia Inês Leite

CONSELHO FISCAL DA ACEJAN:

André Garcia Caldeiras

Fugio Irikuchi

Igor Fernando de Souza

Lauro de Souza Silva

Luís Alves Duarte

Marcio Alves

DIRETORIA DA ACEJAN JOVEM:

Presidente – Leonardo Luís Emerenciano

Vice-Presidente – Leandro Dias Batista

Diretora para Assuntos Institucionais – Francielle dos Santos

Diretor para Assuntos de Finanças – Vitor Masashi Elias Hashimoto

Diretora para Assuntos de Relações Públicas e Representatividade – Cristina de Jesus Calixto

Diretora para Assuntos de Marketing e Comunicação – Inaiane Maria Garcia

Diretor para Assuntos de Educação e Cultura – Gustavo Rivilini Martines

Diretor para Assuntos de Responsabilidade Social e Sustentabilidade – Leandro Sobreiro Pereira Pinto

Diretor para Assuntos de Empreendedorismo e Associativismo – Lucas Vasques Marconi

Diretora para Assuntos da Juventude – Fernanda Geronasio Ferreira

DEMAIS MEMBROS:

Elaine Tavares da Silva

Karina Beatriz Souza Olivato

Rodrigo Rodrigues de Rezende

