Durante fuga da PRF veículo colide em outro no centro de Jandaia do Sul

A Polícia Militar foi informada que havia ocorrido um acidente de trânsito envolvendo dois veículos, e que um deles estariam em fuga da PRF, sendo então abordado por aquela equipe.

No local havia duas equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), onde foi relatado por um dos agentes que houve uma tentativa de abordagem na rodovia ao veículo VW, e que o seu condutor empreendeu fuga adentrando a cidade de Jandaia do Sul em alta velocidade, desrespeitando sinalizações e regras de trânsito, vindo a colidir transversalmente com um veículo Fiat/Fiorino na Avenida Anunciato Sonni cruzamento com a Rua Roberto Farinazzo, sendo então abordado pela equipe PR, identificando seu condutor e mais três integrantes, todos da cidade de Foz do Iguaçu.

Do acidente resultou em dano em ambos os veículos, que diante dos fatos foi prestado o devido apoio desta equipe e posteriormente as equipes PRF tomariam as devidas providências.