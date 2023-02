Durante abordagem, policiais constatam que motorista não tinha CNH e portava maconha em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 23h40 desta terça-feira (7) na Avenida Anunciato Sonni em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, durante o patrulhamento pelo local acima citado foi visualizado um veículo VW Voyage transitando com dois indivíduos no seu interior, ambos agiram de forma suspeita, sendo que foi dado a voz de abordagem e durante revista veicular foi encontrado, no console do veículo uma porção de substância análoga a maconha, envolvida em um plástico transparente pesando 1,4 grama. XXXXXX afirmou que a substância é de sua propriedade. Após checagem foi constatado que ele não possui CNH e o veículo, VW Voyage, possui pendências administrativas.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e foram lavradas as notificações de trânsito

pertinente.