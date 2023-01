Diretoria do Santa Maria Futsal se reúne com federação de futsal para início do Campeonato Paranaense

O presidente do Santa Maria Futsal André Saddi e o diretor administrativo Matheus Saddi estiveram reunidos com o Superintendente na Federação Paranaense de Futebol de Salão, Luis Henrique Antonievicz em Curitiba para debater e alinhar alguns detalhes sobre o Campeonato Paranaense SUB-20 que terá início em abril deste ano.

Em uma ótima conversa, levaram as demandas e ideias do clube para a federação. “Será um um grande campeonato, que irá movimentar toda nossa região, principalmente Jandaia do Sul”, disse o presidente André Saddi.

Será o segundo ano que o Santa Maria Futsal irá participar da competição e já está em preparação para o campeonato, que vai de abril à novembro de 2023.

“Agradecemos o sr. Luis Henrique e Federação Paranaense pela recepção e parceria”.

Santa Maria Futsal

#SantaMariaFutsal#AluzãoDoVale#AquiSomosUmaFamília #FederaçãoParanaenseFutsal #FutsalParaná