Dia Mundial da Dança é comemorado com sessão de cinema

Dia 29 de abril é o Dia Mundial da Dança e o Departamento de Cultura comemorou junto aos alunos da Oficina Dançarte de Ballet/Jazz e Danças Urbanas assistidas no Auditório Municipal, Associação FlorArt Vida e Lar São Francisco de Assis, com uma sessão de cinema no Auditório Municipal Prof. Lourenço Ildefonso da Silva com o Filme “A Bailarina” no dia 27/04 e no dia 28/04 foi o filme “Entre nesta dança”