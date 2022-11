Dia da Culminância – Colégio Estadual Rui Barbosa

Foi realizado no Auditório Municipal Prof. Lourenço Idelfonso, nesta última quarta-feira, dia 16/11, o DIA DA CULMINÂNCIA, do Colégio Estadual Rui Barbosa, com a apresentação de atividades artísticas, culturais e pedagógicas, referente ao ano letivo de 2022. O ápice da noite foi a apresentação da peça teatral A BELA E A FERA, um musical maravilhoso, que contou com a participação de estudantes da Educação em Tempo Integral (6º a 9º anos) e da Escola de balé Brisé Volé. A Direção, Equipe Pedagógica, Professores e Funcionários do estabelecimento agradecem a participação de todos nesta noite especial, mostrando à comunidade jandaiense como a escola é viva, e como nossos estudantes são talentosos.

Estiveram presentes a Equipe Técnica do Nre de Apucarana e também o Vice-prefeito Dionísio Costa Alves (Fifa). Agradecemos a todos por ter prestigiado mais este grande evento do Colégio Estadual Rui Barbosa.

Veja todas as fotos AQUI