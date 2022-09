Dia da Alegria na Igreja Luz e Vida

O Dia da Alegria aconteceu neste sábado (24) na Igreja Luz e Vida situada no Jardim Villar II sob Coordenação do Pastor Uilson Rocha.

O Dia da alegria visa levar alegria e a Palavra de Deus as crianças e as família de Jandaia do Sul. Na ocasião foram distribuídos sorvetes, cachorro quente e algodão doce a todos que se fizeram presente.