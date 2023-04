Dept. de Saúde realiza treinamento com agentes de endemias e comunitários

“Programa saúde com Agente”.

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Saúde realizou na manhã desta quarta-feira, 05 de abril, na Unidade Básica de Saúde Ivoly um treinamento com os Agentes Comunitários de Saúde e Endemias.

Este treinamento faz parte do PROGRAMA SAÚDE COM A GENTE do Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais, é o maior programa de formação técnica na área da saúde no formato híbrido.

O programa foi criado em atenção as leis que ampliaram as atribuições dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias.

Em Jandaia participaram 22 agentes e tem como finalidade melhorar os indicadores de saúde e a qualidade dos serviços dá Atenção Primária aos munícipes. Também reforça a valorização dos Agentes, que desempenham papel relevante como educadores para a cidadania na saúde, por meio de maior atuação na prevenção e no cuidado das pessoas.

O intuito é que esses profissionais tenham um olhar apurado sobre informações coletadas nas residências e saibam melhor orientar os pacientes que necessitam de atendimento.