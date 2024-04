Departamento de Esportes anuncia Torneio do Trabalhador

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, através do Departamento de Esportes, anuncia a todos os interessados que no próximo dia 01 de maio, estará realizando nas dependências do Country Club, o tradicional Torneio do Trabalhador.

As modalidades ofertadas no torneio serão: Futebol Suíço; Truco; Sinuca e Beach Tennis. As inscrições para o Futebol Suíço já estão abertas e podem ser feitas no Departamento de Esportes (no Prédio da FAFIJAN) e as demais modalidades as inscrições serão feitas no dia do Torneio.