Departamento de Educação realiza Formação Pedagógica

O Departamento de Educação de Jandaia do Sul realizou nos dias 06 e 07 de fevereiro no Auditório Municipal uma Formação Pedagógica aos Diretores, Coordenadores, Professores e demais profissionais auxiliares da Educação Municipal que atuam nas 5 Escolas e nos 5 Centros Municipais de Educação Infantil, com a participação também do Lar São Francisco de Assis.

Na segunda-feira, na abertura da Formação estiveram presentes além da Diretora do Departamento de Educação Meire Santos e equipe, o Prefeito Lauro Junior, o Vice Prefeito Fifa, os Vereadores Tadeu Roco, Sergio de Lima, João Paulo, Bruno Cavassani e Welton Pinheiro e também o Presidente do Lar São Francisco de Assis Fábio Salvarani e equipe do Lar.

Dentre as falas das Autoridades que deram as boas vindas aos profissionais da Educação, a Diretora do Departamento Meire Santos agradeceu de forma especial a COCARI e o Lar São Francisco na realização do evento. Já o Prefeito Lauro Junior reafirmou seu compromisso com a Educação colocando sempre como prioridade na sua gestão agradecendo os Professores e demais profissionais da Educação por todo trabalho que cada um vem desenvolvendo.

Os participantes da Formação Pedagógica assistiram palestras sobre Justiça Restaurativa, o Autismo através de outros olhares e Vivendo o melhor lado das minhas emoções.