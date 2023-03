Departamento de Educação implanta Sistema Integrado de Ensino Máxi

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Educação realizou na manhã desta terça-feira, 21 de março, no Auditório do Departamento a apresentação do material do Sistema Integrado de Ensino Máxi, que será implantado de forma gradativa para as crianças da rede municipal de ensino desde os 02 até os 06 anos, além do material disponibilizado aos alunos, serão realizadas também Formação Continuada a todos os Professores que utilizarão este material e assessoria pedagógica nas escolas e cmeis. Estiveram presentes no evento, além dos representantes do Ensino Máxi, as Diretoras das Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, a Diretora do Departamento de Educação Meire Silva junto com a equipe do departamento e o Prefeito Fifa.