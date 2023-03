Departamento de Educação entrega kit escolar para alunos da Rede Municipal

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Educação realizou na manhã desta quarta-feira, 08 de março, a entrega do Kit Escolar contendo materiais escolares e uniforme para os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEI’s) e Escolas Municipais.

O Evento aconteceu na Escola Municipal Cesar Lattes e no CEMEI Doce Lar mas a entrega será nas cinco Escolas e nos 4 Centros Municipais de Educação. Ao todo serão 1717 kits entregues, no momento foram entregues os uniformes de verão e em breve serão entregues também os uniformes de inverno.

Estiveram presentes no ato da entrega O Prefeito Lauro Junior acompanhado da 1ª Dama Stella Silva, do Vice Prefeito Fifa, do Vereador Welton Pinheiro, da Diretora do Departamento de Educação Meire Silva e equipe do Departamento, do Diretor do Departamento Pessoal Fabiano Goularte, das Diretoras das Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil, Pais, familiares, Professores e alunos.

O Prefeito Lauro Junior no uso da palavra agradeceu a presença de todos, parabenizou as Mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, falou da importância dos materiais que estão sendo entregues aos alunos ressaltando que investir na Educação é investir no futuro de nossas crianças e que esse compromisso será até o fim do mandato sempre melhorando a qualidade da educação do município.