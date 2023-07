Departamento de Educação comemora dia do motorista com Santa Missa

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, através do Departamento de Educação, comemorou o Dia dos Motoristas – 25 de julho, com uma Santa Missa realizada nesta segunda-feira, 31 de julho, na Auditório do Departamento de Educação. A A Santa Missa foi celebrada pelo Padre Onofre com a participação de todos os Motoristas que transportam os alunos da rede municipal e estadual do município, Diretoras das Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil e equipe do Departamento de Educação. O objetivo desta celebração foi realizar uma benção para os motoristas neste início do segundo semestre do ano letivo de 2023.