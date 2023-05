Departamento de Cultura promove homenagem as Mães

Na quinta-feira, dia 11/05/2023, o Departamento de Cultura promoveu uma bela homenagem, em celebração ao Dia das Mães. A atividade foi realizada na quadra ao lado da Florart Vida e contou com a participação dos alunos e professores da Oficina Circo Arte, Tatiane e Carlos Henrique. O evento contou com a presença da diretora Crystiane Borba, bem como da equipe do Departamento de Cultura, formada por Milena Kerges, Ana Clara Reche e Ingride. O prefeito Lauro Junior compareceu junto com a primeira-dama Stella e a senhora Marta, representando o vice-prefeito Fifa. Ao final da homenagem, foi realizada um confraternização com todos os presentes.