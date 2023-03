Departamento de Agricultura e Meio Ambiente de Jandaia comemora Dia Mundial da Água

“PROJETO ÁGUA É VIDA”

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul por meio do Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente, em comemoração ao Dia Mundial da Água 22 de março, realizou a revitalização de uma mina d’água do Projeto Água é Vida que vem sendo realizado desde o início da gestão em parceria com a Sicredi Cooperval e Jamel. Além dessa revitalização houve também plantio de árvores e frutas nativas no local que ajudará na recuperação da área e protejer o manancial.

Estiveram presentes na comemoração do Dia Mundial da Água o Prefeito Fifa, o Diretor do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente Geraldo Semensato acompanhado das funcionárias do Departamento Bete e Simone, a Proprietária do terreno Professora Elaine dos Santos, os Parceiros do Sicredi neste projeto Deivid e Ozeias e a equipe da Prefeitura que ajuda na revitalização das minas Juarez, Devanil, Nivaldo e Edino.