Denunciados por furto tem carro apreendido após abordagem em Jandaia do Sul

Por volta das 16h50 desta quinta-feira (21), durante patrulhamento pela Avenida Paraná, próximo a saída para Apucarana, em Jandaia do Sul, a equipe da Patrulha Rural visualizou o veículo Fiat Uno, sobre o qual recai denúncias de moradores da área rural do município de Jandaia do Sul, que foram vítimas de crime de furto em locais distintos.

Segundo o Tenente Thiago, as vítimas relataram ter visto o referido veículo rondando as propriedades anteriormente aos ilícitos acontecerem e que nesta data diante de tal motivação o veículo foi abordado sendo conduzido pelo proprietário acompanhado de seu filho, os quais também foram denunciados, onde como providência foi realizada a busca veicular e nos ocupantes que não resultou em nenhum ilícito, porém o carro, que estava com várias irregularidades administrativas, foi apreendido, sendo lavradas as devidas notificações.

Os dois ocupantes foram liberados no local.