Delivery poderá funcionar atender até às 22h em Jandaia do Sul

(Assessoria) O Prefeito Lauro Junior, o Vice Fifa, o Secretário de Governo Bruno Calixto, o Diretor da Indústria e Comércio Vitor Hashimoto e o chefe de gabinete Angelo Jamiel se reuniram nesta manhã de segunda feira (01/03) com o Presidente da Acejan Marcos Dario verificando a possibilidade de reabertura do comércio.

Inicialmente ficou decidido somente pela liberação do sistema DELIVERY de alimentos até 22 horas, a partir de hoje (01/03). A retirada no balcão continua até às 20 horas.

A proibição de comercialização e consumo de bebidas alcoólicas e o toque de recolher permanecem vigentes das 20h às 05h até o dia 08/03/2021.

A Acejan formalizou também uma solicitação ao Ministério Público para reabertura do comércio ou, na impossibilidade de reabertura, um parecer para realização de atividades internas e administrativas com quadro mínimo de funcionários e sem atendimento presencial. Assim que o Município de Jandaia do Sul tiver o parecer do Ministério Público, todos serão informados.