Defesa Civil é contemplada com mais um Kit de novos equipamentos

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Jandaia do Sul (COMPEDEC) recebeu, em solenidade nesta sexta-feira (24), mais um kit de novos equipamentos para auxiliar no atendimento e ocorrências do município e região. O evento aconteceu nas dependências do Posto da Brigada Militar de Jandaia do Sul.

Estiveram presentes no ato da entrega o Vice Prefeito Fifa, os Vereadores Tadeu Roco e Welton Pinheiro, o Deputado Estadual Arilson Chiorato, o Secretário de Governo e Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil Bruno Calixto Olivato, o Tenente Coronel Azevedo Comandante do 2º Comando Regional dos Bombeiros, o Tenente Coronel Zotelli Comandante do 11º Grupamento de Bombeiros, Tenente Coronel Gerson Diretor Administrativo Financeiro da Defesa Civil do Paraná, o Major Meira, o Major Rossato, o Soldado Anderson Silva Gestor do Posto da Brigada de Jandaia do Sul, os Agentes da Defesa Civil, o Presidente do PT de Jandaia Antônio Carlos, os Diretores de Departamentos Fabiano Goularte, Marcos Rezende, Meire Santos e Marco Aurélio além de demais amigos e convidados.

Os equipamentos recebidos no valor de R$ 45 mil, é composto por: 6 roupa jardineira, 2 motosserra, 10 luvas de vaqueta, 30 luvas de borracha, 10 lanternas de cabeça, 10 lanternas, 2 lanternas holofotes, 10 coletes defesa civil, 2 mochila costal, 6 abafadores, 2 assopradores, 10 capacetes, 10 óculos de proteção e 10 barreiras de contenção. O kit entregue foi destinado por meio de emenda parlamentar do Deputado Estadual Arilson Chiorato.

O Posto de Brigada Militar de Jandaia do Sul que é um dos melhores e mais equipados do Paraná. Através do Soldado Anderson Silva Gestor do Posto e os Agentes da Defesa Civil que vem fazendo um excelente trabalho junto a população de Jandaia e Região, agradecem os seus superiores e demais autoridades por todo o material recebido que será muito importante na execução dos serviços.