Curso para Capacitação de Brigadistas em Incêndio Ambiental é realizado

Nos dias 21 e 22 de novembro aconteceu na cidade de Apucarana o Curso para Capacitação de Brigadistas de Incêndio Florestal. O Curso foi planejado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e ministrado pelo 11⁰ Grupamento de Bombeiros Militar da cidade de Apucarana sendo representado pelo Subtenente BM Simão e contou com apoio também do 3⁰ Grupamento de Bombeiros Militar da cidade de Londrina sendo representado pelo 1⁰ Tenente BM Prado.

Durantes os dois dias, os Brigadistas, cerca de 60 voluntários que vieram dos municípios de Jandaia do Sul; Mandaguari; Nova Tebas; Arapongas; Londrina; Cambé; Bandeirantes; Rolândia; e Cândido de Abreu, foram instruídos sobre ferramentas e equipamentos para uso em situações de incêndio florestal, práticas de criação de técnicas para combate a incêndios florestais, liderança e sistema de comando em incidentes.

O objetivo do curso era de instruir os voluntários para atuarem no combate a incêndios florestais em seus municípios e também foi entregue um kit, com 5 bombas costais, 5 abafadores, 5 facões, 5 grogues, 5 capacetes, 5 bala clavas, 5 óculos, 5 coletes e 2 foices, para auxiliar os Brigadistas em suas atividades.

Representando a cidade de Jandaia do Sul, estiveram presentes o coordenador municipal de proteção e Defesa Civil, Silvino Caranjo Neto, os Agentes de Defesa Civil Valdir Padilha e Thiago Pereira Forte, o Técnico de Enfermagem Crhistian Bueno Nogueira e os Operadores de Máquinas Rodrigo Nogueira de Matos e Gabriel Henrique Paulino da Silva.

