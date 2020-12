Covid-19: Onze novos casos nesta sexta-feira em Jandaia

Sexta-feira – 18/12/2020 – Atualizado às 22h00

✅ 11 NOVOS CASOS CONFIRMADOS

🏥 01 Hospitalizados

– 01 na enfermaria – Adulto

🔴 TOTAL de casos confirmados acumulados: 788 CASOS

⚠️ ATUALIZAÇÃO: RISCO ALTO⚠️

Taxa de positividade:

132 exames positivos

/ dividido por

297 análises= 44, 44% – Risco Alto

A Prefeitura de Jandaia do Sul irá anunciar no começo da próxima semana as medidas referentes ao novo risco.

Este risco é o resultado da taxa de positividade, composta por: Casos positivados na quinzena /(dividido) pelo número de testados da quinzena.

Fontes: Departamento de Saúde / Vigilância Epidemiológica /

SESA/PR: saude.pr.gov.br