Covid-19: 386 pessoa foram imunizadas em Jandaia do Sul até agora

Já foram aplicadas mais de 70% das doses de vacinas contra o COVID-19 recebidas em Jandaia do Sul. Nesta primeira fase da campanha, estão sendo vacinados os profissionais de saúde e idosos institucionalizados.

“Com a chegada de novas doses das vacinas disponíveis no Brasil e de acordo com a distribuição do Governo do Estado do PR, outros grupos entrarão para a campanha de vacinação, como, os idosos, por exemplo”, diz a assessoria da prefeitura.

Os profissionais da saúde reforçam a importância dos jandaienses continuarem usando máscaras, respeitando o distanciamento social e evitando aglomerações, mesmo com o início da vacinação. A cidade também conta com o Centro de Tratamento do COVID-19 (CTC), na Rua dos Patriotas, 943 (ao lado do Corpo de Bombeiros), que está adequadamente estruturado para realização de exames e atendimento de pacientes com sintomas do coronavírus.