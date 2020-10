Copel constata furto de energia em oficina de Mandaguari

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Mandaguari às 11h15 de quarta-feira (30) na Rua Valdomiro Neves Pereira, no Jardim Planalto em Mandaguari.

A equipe policial foi até o local onde foi feito contato com o funcionário da Copel, o qual relatou que a Copel recebeu uma denúncia anônima informando que no endereço estava ocorrendo um furto de energia e foram até o local onde eles constataram o fato verificando que a energia elétrica estava sendo desviada antes de passar pelo relógio de energia, sendo necessário que os funcionários da Copel quebrassem uma parte do reboco do muro para regularizar a ligação da energia elétrica.

Conforme a PM, neste endereço funciona uma funilaria de veículos automotivos e o portão estava trancado não sendo possível a identificação do proprietário.

A equipe policial confeccionou o boletim de ocorrência.