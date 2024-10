Contorno de Jandaia poderá se chamar “Rodovia Hermínio Vinholi”

O deputado federal Beto Preto protocolou, nesta quinta-feira (10), um Projeto de Lei que presta homenagem ao ex-prefeito de Jandaia do Sul, Hermínio Vinholi, ao nomear o trecho da BR-376/PR, que vai do acesso leste de Jandaia do Sul até a BR-369/466/PR, como “Rodovia Hermínio Vinholi”. A iniciativa reconhece o legado do ex-prefeito, falecido no último mês, por suas contribuições ao município e à região.

Hermínio Vinholi foi um líder local que deixou uma marca profunda na política e na comunidade de Jandaia do Sul. Nascido em 1926 no município de Jacarezinho, Hermínio chegou a Jandaia com 15 anos, onde viria a exercer o cargo de prefeito em duas ocasiões, entre 1968 e 1972 e de 1976 a 1983. Entre suas realizações, destacam-se a fundação da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI) e do Hospital Regional do Vale do Ivaí. Vinholi também foi uma figura de destaque no esporte, presidindo o Jandaia Esporte Clube (JEC).

Ao anunciar o projeto, Beto Preto destacou a importância de eternizar o nome de Hermínio.

“Esta iniciativa surgiu de uma ideia do governador Ratinho Junior, juntamente com João Carlos Ortega, chefe da Casa Civil, e Lúcio Tasso, subchefe da Casa Civil. Todos são de Jandaia, e eu, como representante de Apucarana e do Vale do Ivaí, faço questão de patrocinar esta homenagem. Hermínio Vinholi foi um grande jandaiense, exemplo de cidadão e político. Nada mais justo que o nome desse contorno rodoviário perpetue o legado de um homem que tanto fez pela região.”