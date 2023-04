Condutor sem habilitação tem moto apreendida em Jandaia do Sul

A ocorrência foi registrada às 9h07 na Rua Thomoteo Pagliarini, no centro de Jandaia do Sul.

Conforme a PM, durante patrulhamento foi visualizado uma motocicleta aparentemente em alto velocidade, levantando suspeita para a equipe policial. Foi dada voz de abordagem e checado a motocicleta Honda, a qual não possui débitos pendentes, mas ao checar os dados do condutor, o indivíduo não possui CNH, APP ou PPD para dirigir, foi permitido a ele apresentar um condutor habilitado para a equipe liberar a motocicleta, contudo relatou não ter nenhum conhecido disponível.

Diante dos fatos a motocicleta foi apreendida, encaminhada ate o pátio do DETRAN na 2ª Cia de Jandaia do Sul e lavradas as devidas notificações.