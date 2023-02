A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 10h05 desta quarta-feira (8).

A equipe policial foi acionada pelo solicitante, o qual relatou que possui um comércio na BR-369 em Jandaia do Sul e que o estabelecimento foi arrombado sendo estourado dois cadeados que fechavam a porta e sendo do subtraída uma caixa de uva com aproximadamente 5kg, 15 latinhas de refrigerante e 14 cervejas.