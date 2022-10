Comemoração do Dia da Servente Escolar

Nesta quarta-feira (28) a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul junto com o Departamento de Educação comemorou o Dia do Servente Escolar.

As equipes operacionais das Escolas Municipais e CMEIs se reuniram na ASSEM para confraternizar junto ao Prefeito Lauro Junior, primeira Dama Stella Silva e a Diretora do Departamento de Educação e Esportes Meire Santos em um café da tarde, uma homenagem realizada pelos alunos da rede municipal.

O Prefeito Lauro Junior, na oportunidade, lembrou da importância das equipes operacionais nas Escolas e CMEIs do município que ajudam a garantir um aprendizado de qualidade aos alunos.