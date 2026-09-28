Colisão entre dois carros termina em capotamento em Apucarana

(Foto TnOnline) Uma colisão entre dois automóveis terminou com um dos veículos capotado na manhã desta segunda-feira (28), em um cruzamento do Núcleo Habitacional Osmar Guaraci Freire, em Apucarana.

Segundo informações do TnOnline, a condutora de um Volkswagen Fox seguia pela Rua Rio das Cinzas e tentou realizar uma conversão para acessar a Rua Dr. Egidio Genaro Tucci. Durante a manobra, o Fox teria cruzado a via preferencial e acabou atingido por um Peugeot.

Com o impacto, o Volkswagen Fox capotou e ficou com as rodas para cima no meio da pista.

Três mulheres que estavam envolvidas no acidente precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Entre as vítimas estavam a condutora de 38 anos, uma jovem de 18 anos e uma idosa.

As vítimas estavam conscientes e orientadas durante o atendimento realizado pelas equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). A motorista do Fox foi encontrada lúcida, sentada na via e sem ferimentos graves aparentes.

A área foi isolada pelas autoridades de trânsito para o atendimento às vítimas, realização da perícia e retirada dos veículos da pista.