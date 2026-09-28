Motociclista e passageiro ficam feridos após queda na BR-376, em Mandaguari

Um acidente envolvendo uma motocicleta mobilizou equipes de emergência na manhã desta segunda-feira (28), no km 204 da BR-376, no Contorno de Mandaguari.

De acordo com as informações, o Corpo de Bombeiros de Mandaguari foi acionado para atender uma queda de motocicleta na rodovia.

Duas pessoas que estavam na moto foram socorridas pelas equipes e encaminhadas ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) de Mandaguari. Ambas apresentavam apenas escoriações, sem ferimentos considerados graves.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a concessionária responsável pelo trecho também foram acionadas para prestar atendimento e realizar os procedimentos necessários no local.

As circunstâncias que provocaram a queda não foram informadas.