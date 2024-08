Colisão entre carro e moto na PR-444 deixa dois feridos

Na manhã desta segunda-feira (5), um acidente de trânsito na rodovia PR-444, em Arapongas, resultou em ferimentos para duas pessoas. A colisão ocorreu por volta das 07h30, no quilômetro 5, próximo ao pontilhão do Hospital Norte do Paraná (Honpar).

Os veículos envolvidos foram uma motocicleta e um Chevrolet Spin.

Uma ambulância da unidade avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prontamente atendeu à ocorrência, com o apoio das equipes do Corpo de Bombeiros. Tanto o motorista do carro quanto o motociclista ficaram feridos e necessitaram de socorro.

O piloto da moto recebeu atendimento do Samu devido a um trauma abdominal e foi encaminhado ao Honpar. No entanto, o estado de saúde dele ainda não foi divulgado.

O condutor da Spin também sofreu ferimentos e foi levado para uma unidade de saúde na cidade pela equipe do Siate.