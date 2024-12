As chuvas com vento da tarde deste sábado (7) provocaram duas quedas de árvore na BR-369 em Jandaia do Sul.

O primeiro chamado para a Brigada Comunitária veio da região do Recanto do Geremias e, logo depois, uma segunda solicitação informava sobre uma queda próximo à usina Cooperval.

Em ambos os casos, os agentes da Defesa Civil realizaram a desobstrução da rodovia.

.