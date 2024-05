Cemitério de Kaloré é alvo de ladrões

A equipe policial de Kaloré foi acionada na manhã desta segunda-feira (20) pelo coveiro do cemitério municipal do município de Kaloré que relatou à equipe que cerca de 30 túmulos do referido cemitério foram furtados.

Os ladrões levaram as peças de bronze que identificavam ou adornavam os diversos sepulcros. Cabe relatar que o solicitante informou que o furto ocorreu na madrugada de sábado para domingo, porém somente nesta data entrou em contato com a Polícia Militar. Disse também que não foram vistos suspeitos no local, nem mesmo veículos que poderiam ser utilizados no crime.