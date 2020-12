Celular é encontrado colado embaixo de cadeira no PAM

A ocorrência foi registrada na manhã de terça-feira no Pronto Atendimento Municipal (PAM). Suspeita-se que algum preso seria encaminhado ao PAM e pegaria o objeto.

Após solicitação, à equipe policial de serviço deslocou até o Pronto Atendimento Médico de Jandaia do Sul, onde a enfermeira relatou que teria sido encontrado um objeto enrolado em fita adesiva, colado embaixo de uma cadeira de espera que fica na parte externa do PAM. Que foi verificado a embalagem, sendo retirado toda fita crepe que estava enrolada no objeto, sendo constatado que se tratava de um Aparelho Celular da marca Samsung modelo Galáx Pocket de cor cinza, com mais duas pontas de carregadores. Que provavelmente alguém que poderia vir a ser atendido no PAM, iria buscar o aparelho para possivelmente tentar encaminhar até à Cadeia local que fica nas proximidades.

Foi feita a devida apreensão do celular e encaminhado até à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.