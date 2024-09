Casal causa tumulto no PAM por conta de atestado e agride policiais

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 19h47 desta quinta-feira (12).

Conforme a PM, após solicitação, a equipe policial deslocou até o PAM, onde segundo informações, um casal estaria perturbando o trabalho da equipe médica.

Ao chegar no local, logo após passar pela porta de entrada, a Sra identificada por C—– 37 anos, falou em voz alta para o seu convivente J— — 32 anos “os Porcos chegaram” fato este ouvido por todos os funcionários do PAM qualificados nesse boletim e pessoas que estavam presentes aguardando atendimento médico, ainda que o segurança do local, Sr A—– 33 anos, também passou a relatar que o casal chegou no pronto atendimento totalmente alterado, onde tentaram lhe agredir com socos, tentando contra a integridade física também do técnico de enfermagem R—–, e do enfermeiro Cl—–, tentando agredir a todos com socos.

Que o casal exigia um atestado médico forçadamente e gritava ofendendo os trabalhadores com palavras como ” Vão Tomar …” vagabundos, desgraçados, dentre outras.

Diante do fato foi dada voz de abordagem a J—– e C—–, sendo prontamente desobedecido, momento em que J—– investiu contra a guarnição com socos e chutes, entrando em vias de fato com a equipe policial, sendo necessário contê-lo com o uso de força física e algemas.

No momento da luta corporal, C—– também investiu contra a equipe policial, sendo também necessário uso de Força Física e uso de Algemas para contê-la.

Que da ação policial resultou em uma lesão no olho esquerdo de J—–. A equipe foi informada que C—– teria um filho, uma criança de 10 anos de idade, que se evadiu do local antes da chegada da equipe policial, sendo acionado o Conselho Tutelar e localizada a criança no bairro Vila Rica próximo a casa da avó materna. Que os autores mencionados, foram conduzidos até a delegacia local para procedimentos cabíveis.