Casa é arrombada no centro

Às 12h50 de segunda-feira (1) a equipe policial de Jandaia do Sul foi solicitada para comparecer na Rua Joaquim José de Almeida Filho, no centro, onde uma residência havia sido furtada.

No local, em contato com a solicitante, informou que é amiga do proprietário da mesma e que este se ausentou no dia 14/02/2021 e ainda não retornou.

Nesta data, a solicitante fora avisada por um funcionário da imobiliária responsável pela casa, de que a mesma se encontrava com a porta aberta. Foi onde constatou-se que a porta da lateral estava com o vidro quebrado.

Do interior foram subtraídos diversos objetos, utensílios e roupas.

Diante dos fatos, a solicitante foi devidamente orientada quanto aos procedimentos pertinentes ao caso.