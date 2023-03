A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 20h38 desta quarta-feira (15) na Rua dos Patriotas em Jandaia do Sul.

Conforme a PM, No local relatou o solicitante que ao chegar em sua residência deparou-se com a janela lateral de sua casa arrombada e do interior foi subtraído um rádio, uma bicicleta e 40 metros de fio.

A vítima foi orientada quando aos procedimentos cabíveis