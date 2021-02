Carro e moto colidem no Jardim das Flores

A ocorrência de trânsito foi registrada às 15h30 de segunda-feira (22) no Jardim das Flores.

Após solicitação informando que houve um acidente auto x moto, a equipe policial foi ao local, onde em contato com moradores, estes informaram que uma motoneta na cor vermelha estava parada na esquina da Rua Pedro Gonçalves com a Rua Pirapó esperando o momento de adentrar na Rua Pirapó, quando um automóvel na cor prata que transitava pela Rua Pirapó adentrou repentinamente na via Pedro Gonçalves, vindo a colidir com a motoneta.

Na chegada da equipe policial, os veículos já não se encontravam no local.

O condutor da motoneta foi socorrido pela equipe da Defesa Civil.