Carro colide em caminhonete estacionada após roda cair

O incidente ocorreu na manhã deste sábado (27) na Rua José Maria de Paula, no centro de Jandaia do Sul.

Conforme a PM, a equipe foi acionada para atender um acidente de trânsito sem vítima.

No local foi verificado um abalroamento lateral entre um VW/Gol e uma camionete Ford/Ranger, a qual estava estacionada.

Ambos veículos estão em dia quanto aos débitos. Apenas o condutor do VW/Gol não possui habilitação para conduzir o automóvel. Ele informou aos policiais que a roda dianteira esquerda caiu e ele perdeu a direção do veículo, vindo a colidir na lateral direita da caminhonete que estava estacionada.

Não houve vítimas, apenas danos em ambos veículos, os quais foram liberados no local.

As partes foram orientadas em relação aos procedimentos cabíveis ao fato e entraram em acordo quanto aos danos dos veículos. Foram lavradas as notificações cabíveis com base no Código de Trânsito Brasileiro.