Capotamento com morte envolveu carro de Cambira em Siqueira Campos

Na noite de quinta-feira (21), a Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para atender a um acidente de trânsito do tipo capotamento, ocorrido na PR 324, no município de Siqueira Campos.

O acidente envolveu um veículo GM Classic, com placa de Cambira.

O condutor do veículo, identificado como R.B.M., de 35 anos, veio a óbito no local do acidente e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho. De acordo com informações, o veículo trafegava sozinho pela PR 324 no sentido Salto do Itararé a Siqueira Campos quando, ao alcançar o km 23+800m, capotou. Além da PRE, também compareceram ao local equipes da Polícia Científica e Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

A pista onde ocorreu o acidente é de mão simples, com uma curva aberta, e no momento do ocorrido o tempo estava chuvoso. As circunstâncias que levaram ao capotamento estão sendo investigadas.

